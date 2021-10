Manchester-Atalanta, lady Malinovskyi: “Sirene nell’hotel della squadra, notte infernale”

Manchester. Vigilia di Champions agitata per l’Atalanta. Secondo quanto raccontato sui social dalla moglie di Ruslan Malinovskyi, Roksana, una sirena sarebbe risuonata per cinque volte a piena potenza nell’hotel in cui soggiorna la squadra, turbando il riposo dei calciatori impegnati mercoledì sera alle 21 contro lo United.

“Non credo sia stato un incidente”, è il sospetto della moglie del centrocampista ucraino, che in una storia su Instagram parla di “notte infernale”. “È successo proprio quando è arrivata la squadra, e solo di notte! – scrive -. Un’accoglienza così ‘calda’ della popolazione locale, diventa terribile nel cuore. Spero che i nostri tifosi sosterranno la squadra nella partita in casa, e magari la stessa cosa accadrà all’improvviso in un hotel italiano”.