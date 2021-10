Matera incontra Siena, le opere di Pino Oliva in mostra nella città toscana

Venerdì 22 ottobre, alle ore 18.00, si inaugura a Siena, al Bastione Madonna della Fortezza Medicea, la mostra “Le realtà sospese” (Matera incontra Siena) del maestro Pino Oliva.

“Nel pulsare rumoroso della vita in questo tempo, incerto, di spaesamento imprevisto e irripetibile, -si legge in una nota di presentazione dell’evento da parte dell’Associazione Lucani di Siena- le caleidoscopiche pitture di Pino Oliva puntano a rimuovere l’incapacità di continuare a riconoscersi nel luogo e la disaffezione nei confronti dello stesso, auspicando un lieto passaggio delle fiammelle vive di culture che suggellano una rinnovata amicizia tra le comunità. Le luci della cultura migrano da Matera a Siena, come i tanti migranti lucani approdati nei decenni all’ombra dei numerosi e vari monumenti che furono di un territorio eretto a nazione, integrandosi nella memoria storica della civiltà Senese.

Sta di fatto che questa pittura delicata assume funzioni puramente simboliche e ogni quadro è a sostegno di una integrazione visiva rivelandosi un medium che alimenta l’attrazione per il luogo. Non analogie intrinseche alle due città spiegherebbero questa iniziativa ma soltanto l’affinità del sentire: le simboliche figure femminili che muovono da una città all’altra, silhouette spirituali evocano il transito da un genius loci all’altro, da un patrimonio, naturale, storico e culturale all’altro, dalla città dei Sassi, di millenaria civiltà, alla città si Siena”.

All’inaugurazione interverranno Fabio Mugnaini (docente Università di Siena), Francesco Michelotti, Assessore all’Urbanistica del Comune di Siena, Giuseppe Digilio, assessore Sviluppo economico e Attività produttive del Comune di Matera, Leonardo Montemurro, Presidente CNA Basilicata ed il Sandro Vannini, Difensore Civico Regione Toscana; presenzierà l’artista.

