Molfetta, perseguita la ex e tenta di uccidere il rivale in amore: arrestato 49enne di Bari

Avrebbe perseguitato la ex e tentato di uccidere il nuovo compagno di lei. Per questo un 49enne di Bari è stato arrestato dai carabinieri per i reati di stalking e tentato omicidio. Dopo la denuncia della donna – residente a Molfetta, dove gli atti persecutori si sarebbero consumati nel mese di settembre – i militari hanno accertato le responsabilità del 49enne, oggi finito in carcere.

L’uomo non aveva accettato la fine della relazione, iniziando ad avere atteggiamenti ossessivi nei confronti della ex. Avrebbe, cioè, cominciato a seguirla e a fermarla in strada. I comportamenti sarebbero diventati più aggressivi quando la donna ha iniziato a frequentare un altro uomo: un 53enne aggredito e accoltellato all’addome – dall’arrestato, secondo gli inquirenti – lo scorso 28 settembre.

