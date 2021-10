Musica, Samuele Bersani a Bari il 22 aprile 2022: riprogrammate le date del tour

A causa di motivi strettamente logistico-produttivi il tour “Cinema Samuele” di Samuele Bersani è rinviato ad aprile 2022. Lo slittamento è reso necessario dall’esigenza di riprendere l’allestimento integrale dello spettacolo sia dal punto di vista musicale che da quello altrettanto impegnativo della produzione.

La poca distanza tra il decreto appena ufficializzato (riapertura dei teatri al 100% della loro capienza) e l’inizio del tour non permette di mantenere inalterato il calendario, considerata la volontà di garantire uno spettacolo curato in tutti i suoi dettagli nella totalità necessaria di tutti i reparti.

Le tappe di Bari, inizialmente fissate prima per il 27 aprile e poi per l’11 dicembre 2021, sono rinviate all’unica data del 22 aprile 2022. I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli.

