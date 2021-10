Serie D Girone I, i risultati dell’infrasettimanale

In attesa dei risultati di Lamezia-Gelbison, che inizia alle ore 18, e di Acireale-Giarre alle ore 20.

Esaminiamo quanto accaduto nel 7° turno del Girone I della Serie D, giocato oggi. Balza in testa alla classifica solitario, che non è più una sorpresa, il Paternò di mister Alfio Torrisi che, grazie a un gol di Bontempo al 78’, ha battuto anche il Licata.

Ritorna alla vittoria la Cavese che ha inflitto (3-0) l’ennesima sconfitta al Biancavilla di Cozza con le marcature di Kone, Allegretti e Diaz.

E’ sfuggita nei minuti finale la vittoria al S. Agata, raggiunto sul 2-2 dal Castrovillari. In gol Faella, Marchionna, Catalano e Mastropietro.

A valanga il Trapani sul S.M. Cilento messo sotto con un perentorio 4-1. Le reti di Bonfiglio al 13’, De Felice (doppietta), di Cunzi per gli ospiti e di Gatto in chiusura. Ancora un exploit, il secondo consecutivo del Troina di Angelo Galfano che battendo a domicilio, in rimonta, (1-2, al gol di Biondo, hanno risposto Cardella e Gueye ) il Cittanova, cancella la penalizzazione di 6 punti.

Prima vittoria del Messina di mister Emanuele Ferraro, che sbanca Portici (0-1) grazie a un gol di Sow al 74’.

Il Real Aversa non va oltre lo 0-0 in casa contro il S. Luca e retrocede al 2° posto in classifica, scavalcato dal Paternò.

