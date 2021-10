REGIONE – Dopo l’interruzione a causa della pandemia anche il tennistavolo ha ricominciato appieno le proprie attività sportive per l’anno agonistico 2021/22. Erano alcuni anni che il Molise non schiera due squadre nel campionato nazionale di serie C1 girone N: l’A.S. Dilettantistica Tennistavolo Campobasso e l’A.S. Dilettantistica Tennistavolo Isernia.

Il girone N, composto dalle due squadre molisane e da altre 5 squadre campane, ha già visto lo svolgimento delle prime due giornate di calendario: il Campobasso ha vinto, dopo aver osservato un turno di riposo alla prima giornata, contro la squadra di Nocera inferiore per 5 a 3, l’Isernia, che ha osservato il proprio turno di riposo nella seconda giornata, è uscita sconfitta nella prima giornata di campionato contro il Capua per 5 a 1.

Nella partita vinta con grande determinazione dalla formazione di Campobasso per 5 a 3 i punti della vittoria sono stati realizzati dall’atleta Antonello Panichella, che ha vinto tre incontri sui tre giocati, e dall’atleta Luigi De Bernardo, che ha realizzato gli altri due punti vincendo due delle tre partite disputate. Nella partita di esordio dell’Isernia, sconfitta a Capua per 5 a 1, il punto della squadra isernina è stato realizzato dall’atleta Enzo Valentino.

Il campionato di serie C1 si fermerà ora per due settimane per consentire alle federazioni regionali lo svolgimento delle proprie attività agonistiche su tutto il territorio nazionale: la Fitet Molise ha previsto, nei prossimi due fine settimana di ottobre, lo svolgimento del campionato regionale di serie C a squadre veterani.

L’intero campionato, che vede la partecipazione di 5 squadre, sarà svolto con la formula del concentramento, presso la struttura di Castelpetroso dell’A.S. Dilettantistica Tennistavolo Isernia nelle giornate del 24 e 31 ottobre prossimi.

Foto di repertorio

L’articolo Tennistavolo: riprende l’attività agonistica 2021/2022 in Molise proviene da Molise News 24.