Cengiz Under, esterno offensivo dell’Olympique Marsiglia, ha parlato ai canali ufficiali della UEFA. Ecco le sue parole

Cengiz Under, esterno offensivo dell’Olympique Marsiglia, ha parlato ai canali ufficiali della UEFA. Ecco le sue parole:

TIFOSI – «I tifosi della Roma erano fantastici ma posso dire che i migliori tifosi sono qui a Marsiglia. Hanno un’influenza enorme. Appena si entra in campo, si resta colpiti dall’atmosfera, abbiamo l’impressione che stiano giocando al nostro fianco. Ho sempre sognato di giocare per tifosi così meravigliosi. E ora sto giocando davanti ai migliori tifosi d’Europa. Mi rende orgoglioso».

EUROPA LEAGUE – «Posso dire che Sampaoli è uno dei motivi per cui ho scelto di venire qui. L’allenatore è sempre un fattore molto importante per me e nell’ultimo anno e mezzo non è stato così. Ora sono felice di lavorare con lui, sto imparando molto. Il suo modo di fare le cose è davvero diverso: facciamo molto lavoro tattico e proviamo costantemente diverse soluzioni di gioco. Abbiamo una squadra molto giovane e stiamo andando nella giusta direzione. Vincere l’Europa League è ovviamente il nostro obiettivo, perché abbiamo un’ottima squadra. Ma penso che sia troppo presto per parlarne».

L’articolo Under: «Abbiamo un’ottima squadra, vogliamo vincere l’Europa League» proviene da Lazio News 24.