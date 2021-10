Verona-Lazio, Tudor spera nel recupero di una pedina importante

Tudor spera di recuperare una pedina importante in vista di Verona-Lazio, match in programma domenica alle ore 15

Tudor spera di recuperare una pedina importante in vista di Verona-Lazio, match in programma domenica alle ore 15 e valido per la nona giornata del campionato di Serie A.

Si tratta di Gianluca Frabotta. Il laterale, in prestito dalla Juventus, lamenta ancora un fastidio al tendine d’Achille, ma le sue condizioni sono in netto miglioramento. In vista del match di domenica potrebbe quantomeno esser a disposizione a gara in corso.

