Verso l’Hellas: riecco Dawidowicz, verso il recupero anche Frabotta

Domani la Lazio sarà impegnata contro il Marsiglia nella terza giornata di Europa League, dopodiché il focus passerà alla sfida di domenica contro l’Hellas.

Hellas che nel frattempo recupera un elemento importante come Pawel Dawidowicz, che è tornato in gruppo e sarà regolarmente in campo contro la Lazio. Resta in dubbio Gianluca Frabotta, che sta proseguendo il percorso di ritorno a pieno regime, ma non è ancora tornato ad allenarsi col resto della squadra.

