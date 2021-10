A Catanzaro proseguono pulizia e bonifica delle caditoie stradali

L’attività di pulizia e bonifica dei canaloni e delle caditoie stradali disposta dal sindaco Sergio Abramo si è concentrata, negli ultimi giorni, nel quartiere Santa Maria e in altre zone dell’area sud della città.

Gli operai supervisionati dal funzionario dell’ufficio tecnico Salvatore Montesano hanno infatti ripulito e bonificato le caditoie di via Melito Portosalvo (Santa Maria), via Metaponto e ancora sul lungomare (Lido), e sono intervenuti sui canaloni all’intersezione fra via Bainsizza e via Tagliamento, vicino a via Marche e in via Croci (Santa Maria) e in via Conti Ruffo (Sala). Nell’azione di pulizia e bonifica sono tati recuperati e rimossi i “soliti” rifiuti, ingombranti e non ingombranti, abbandonati illecitamente. Sono state ripulite anche le caditoie di via Burza, nel centro storico.