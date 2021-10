Acquafresca: «Cagliari, la strada è ancora lunga». Ecco le parole dell’ex centravanti rossoblù sul momento dei sardi e della Fiorentina

L’ex attaccante del Cagliari, Robert Acquafresca, ha parlato ai microfoni di Lady Radio, in vista della partita che i rossoblù affronteranno domenica alle 15. Ecco le sue parole:

«Il Cagliari ha investito molto negli ultimi anni e ci si aspettava un posizionamento diverso da quello che occupa in classifica. Ha tanti nomi, tanti giocatori blasonati e richiesti, ma ciò che conta alla fine è il campo. È arrivata la prima vittoria quest’anno per Mazzarri, ma ancora la strada del recupero è lunga. Così come mi sembra affrettato parlare di crisi viola dopo la sconfitta della squadra di Italiano a Venezia».

