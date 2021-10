Akpa Akpro: «Dobbiamo essere sempre aggressivi, oggi era difficile»

Akpa Akpro è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, al termine della gara dei biancocelesti contro il Marsiglia: le sue parole

GARA – «La partita di oggi era molto difficile. Abbiamo iniziato questa gara con timore ed i nostri avversari hanno trovato coraggio, poi il secondo tempo è stato giocato bene. Peccato non aver segnato, avremmo meritato di segnare almeno un gol».

ANDAMENTO – «Ora abbiamo trovato una solidità di gioco, abbiamo offerto una buona gara con l’Inter ed anche questa sera. Ora dobbiamo dare continuità giocando una grande gara al Bentegodi contro il Verona».

ATTEGGIAMENTO – «Dobbiamo essere aggressivi in tutte le partite, anche contro il Verona. Siamo stati aggressivi contro l’Inter e dobbiamo mettere in campo lo stesso atteggiamento anche domenica prossima. Se vogliamo dimostrare di essere grandi calciatori in una grande squadra dobbiamo riuscire a dare continuità a questo calcio. Contro il Verona servirà intensità per dimostrare con una grande squadra. Quando l’approccio non è buono, si rischia di perdere fiducia e gli avversari potrebbero beneficiarne, domenica dovremo avere un inizio ad alto ritmo contro il Verona».

