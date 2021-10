Akragas, Giuseppe Prestia ha firmato per il club dei templi

Si allenava con l’Akragas da alcuni giorni, oggi la dirigenza lo ufficializza.

Ci riferiamo all’esterno d’attacco Giuseppe Prestia,, palermitano classe ’95, proveniente dalla Nissa.

Lo hanno voluto fortemente, la presidente Sonia Giordano ed il Dg Giuseppe Deni, i quali hanno dato “carta bianca” al diesse Peppe Cammarata per concludere l’operazione.

In precedenza, Prestia era stato in forza al Canicattì dell’allora tecnico Pippo Romano, iniziando il proprio percorso calcistico nelle Giovanili del Trapani di Roberto Boscaglia che lo conosce molto bene.

Due stagioni in C con la compagine granata, per poi transitare in Lega Pro con il Milazzo.

Ancora una stagione in D con il Marsala, e quindi Dattilo, Riviera Marmi, Sancataldese, Canicattì e Folgore.

Giuseppe Prestia è pronto per l’esordio, e probabilmente, lo si vedrà all’opera, in occasione della prossima sfida interna con il Casteltermini.

