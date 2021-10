Atalanta, a Manchester altra tegola in difesa: attesa per i controlli di Demiral

La sua uscita dal campo è stata uno dei momenti cruciali della sfida dell’Old Trafford. Merih Demiral è stato costretto a lasciare il terreno di gioco a fine primo tempo per un problema fisico, e da lì è iniziata la rimonta del Manchester United che ha ribaltato il doppio vantaggio dell’Atalanta che era avanti grazie a un gol di Pasalic l’altro proprio dello stesso numero 28 nerazzurro.

Oltre alla sconfitta, ora Gasperini deve fare i conti con l’ennesimo infortunio di questo travagliato inizio di stagione. Tra lungodegenti e non, la lista è sempre più corposa e comprende Djimsiti, Toloi, Gosens, Hateboer e Pessina.

Domenica a Bergamo arriva l’Udinese per la sfida delle 12.30 (che commenteremo in diretta su Bergamonews) e il tecnico nerazzurro è in piena emergenza, soprattutto nel reparto difensivo.

La speranza è che lo stop del difensore turco non sia troppo lungo. La situazione sarà valutata nelle prossime ore con opportuni esami strumentali. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe “solo” di un risentimento muscolare alla coscia destra e non ci sarebbero lesioni. Intanto Gasp a Zingonia incrocia le dita.