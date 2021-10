Cagliari, Lykogiannis titolare inamovibile con Mazzarri

Lykogiannis ha finalmente ritrovato la sua amata fascia sinistra con l’arrivo al Cagliari di Walter Mazzarri

Dopo l’ultima stagione di successi, caratterizzata che da quattro reti, Charalampos Lykogiannis ha assistito pian piano all’erodersi del suo posto da titolare sulla fascia sinistra. Con l’esonero di Leonardo Semplici e l’arrivo al Cagliari di Walter Mazzarri la musica è per cambiata e Babis è riuscito a riconquistare nell’immediato ciò che gli apparteneva. Il tecnico toscano, come si legge su La Gazzetta dello Sport, il tecnico toscano ha intenzione di sfruttare la sua grande duttilità adattandolo sia come terzino sinistro che largo sulla fascia a centrocampo.

Secondo la Rosea, nella gara di domenica contro la Fiorentina al Franchi, Mazzarri potrebbe decidere di far giocare Lykogiannis in coppia con Carboni come terzino così come potrebbe chiedergli ancora più attenzione sulla fase difensiva e di tentare cross e tiri dalla distanza.

