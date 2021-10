Nuovo tour de force per il Cagliari che dopo la Fiorentina, affronterà Bologna, Roma e Atalanta

Per il Cagliari è nuovamente arrivato il momento di rimboccarsi le maniche per dare una vera svolta al suo campionato dopo la vittoria contro la Sampdoria.

L’Unione Sarda di oggi analizza il calendario dei rossoblù: trasferta con Fiorentina e Bologna e match mozzafiato all’Unipol Domus con Roma e Atalanta. Un tour de force di fuoco che, però, come sottolinea il quotidiano non è affatto proibitivo ma potrebbe essere anzi il punto di ripartenza per la squadra allenata da Mazzarri.

L’articolo Cagliari, nuovo tour de force per i rossoblù. Parola d’ordine? Svolta proviene da Cagliari News 24.