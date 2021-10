Cagliari Roma, biglietti per il match a ruba: venduti oltre 2000 tagliandi in un giorno

Stanno andando a ruba i biglietti per la gara di mercoledi 27 alla Unipol Domus tra Cagliari e Roma: oltre 2.000 ticket venduti

Partenza flash quella della vendita dei biglietti per Cagliari Roma, in programma mercoledi 27 alla Unipol Domus ore 20:45.

In un solo giorno di vendita, come riporta L’Unione Sarda, sono stati venduti oltre 2000 tagliandi lasciando supporre che presto potrebbe arrivare il tutto esaurito per la gara.

