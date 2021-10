Cassano. Nuova Compagnia Carabinieri per tutto Alto Jonio. Sindaco riceve il capitano

A pochi giorni dal suo insediamento al comando della neo istituita Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Cassano All’Ionio, con giurisdizione su tutto l’Alto Jonio cosentino, il capitano Michele Ornelli, accompagnato dal Tenente Roberto Castagna, si è recato in visita di cortesia al Palazzo di Città dove, inizialmente, è stato accolto dal sindaco Gianni Papasso, dal presidente dell’Assise Civica, Lino Notaristefano e dal comandante della Polizia Locale, Anna Aiello.

Nella chiacchierata tra il sindaco e il capitano particolare attenzione, è stata destinata alla presenza incombente e condizionante, ai fini del sano sviluppo delle attività economiche e produttive, della criminalità organizzata. Il capitano Ornelli ha, tra l’altro, riferito di avere contezza dell’esigenza della popolazione locale di voler vivere in sicurezza e tranquillità e di assicurare la presenza costante, h24, degli uomini dell’Arma per il controllo del territorio, al fine di contribuire, con il concorso di tutti, a favorire il benessere economico, sociale e culturale. Chiaramente, ha sottolineato, taluni risultati, frutto di accurate attività investigative per combattere la criminalità organizzata, richiederanno tempi ragionevolmente medi. Il giovane Capitano Ornelli, è originario di San Giovanni Rotondo (Fg). Porta con se un bagaglio di esperienze professionali maturate in zone “calde” del Paese, come Trapani e Napoli Poggioreale. Si è formato presso l’Accademia di Modena e la scuola ufficiali di Roma. E’ laureato in giurisprudenza.

