Chiedimi se sono felice, Che pasticcio Bridget Jones! o Arma letale 3? La tv del 21 ottobre

Per la prima serata in tv, giovedì 21 ottobre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Fino all’ultimo battito”. Diego è stato scoperto! Viene prelevato dagli uomini del clan e portato da Cosimo, proprio mentre Elena lo attende nella cattedrale, dove hanno deciso di sposarsi. Cosimo è furioso e lo picchia selvaggiamente, ma poco dopo ha un malore. Diego potrebbe approfittarne ma è un medico e lo salva ancora una volta. Cosimo gli è riconoscente e accetta un patto: Diego lo opererà, lo salverà, e in cambio sarà libero per sempre. Diego è costretto a una messa in scena per giustificare la sua sparizione improvvisa e il pestaggio, ma Rocco non gli crede e gli sta addosso. Mino, nel frattempo, dopo aver trascorso una notte in cella, all’insaputa di Rosa, va a parlare con Cosimo…

Su RaiTre alle 21.20 andrà in scena “Lui è peggio di me”, con Giorgio Panariello e Marco Giallini.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Dritto e rovescio“, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio, mentre su La7 alle 21.15 “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Marta. Il delitto della Sapienza”; su Canale5 alle 21.40 “Fast & Furious – Hobbs & Shaw”; su Italia1 alle 21.30 “Chiedimi se sono felice”; su La5 alle 21.05 “Che pasticcio, Bridget Jones!”; su Iris alle 21 “Arma letale 3”; e su Italia2 alle 21.10 “Zombies – La vendetta degli innocenti”.

Su Rai4 alle 21.20 spazio alla serie “Private eyes”. Tra un torneo di golf, un party al Gatsby Garden e un festival di cinema, i detective Angie Everett e Matt Shade si trovano a risolvere nuovi intricati casi.

Su Rai5 alle 20.25 verrà proposto il concerto “Note fantastiche”. Dall’Auditorium Rai di Torino, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi e con Hilary Hahn al violino, apre la stagione eseguendo: J. Sibelius, Concerto in re minore per violino e orchestra.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 “I segreti della Corona – Lady Diana, la sua storia”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.