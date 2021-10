Clima, a Bari scendono in piazza gli attivisti di Fridays For Future: le limitazioni al traffico per il 22 ottobre

Venerdì 22 Ottobre Fridays For Future torna nelle piazze di tutto il mondo. Manifestazione anche a Bari, a partire dalla 9 del mattino in piazza Diaz. Il movimento globale, che da più di due anni lotta per la giustizia climatica, si riprende i propri spazi che “la pandemia – si legge nella nota – quella crisi sanitaria tanto correlata a quella climatica, ci ha sottratto.

“Manifesteremo sulle ruote delle biciclette – fanno sapere – degli skateboard e dei famigerati monopattini, percorrendo alcune delle poche piste ciclabili della città.

Durante il tragitto, il corteo effettuerà tre tappe in punti strategici: piazza del Ferrarese, fontana di Corso Cavour e l’imbocco di Viale Unità d’Italia su via Capruzzi. La scelta non è casuale. Fermarsi esattamente in quei punti della città ha come fine quello di lanciare un messaggio fondamentale: la mobilità sostenibile, per essere veramente parte di un progetto di riconversione ecologica efficiente ed efficace, deve prevedere spazi sicuri e ben collegati”.

“Il 22 Ottobre scenderemo in piazza e non ammetteremo più scuse – continuano gli attivisti – Vogliamo che tutti conoscano la realtà, per agire di conseguenza. Fridays For Future Bari agisce in questa direzione dal giorno in cui è nato, e nell’ultimo periodo ha unito le forze con quelle di chi lotta per la salvaguardia dell’ambiente già da molto prima di noi. A Bari, infatti, qualche tempo fa si sono riuniti diversi comitati cittadini con lo scopo di iniziare un percorso dal basso, partecipativo e condiviso, finalizzato da un lato a sensibilizzare la cittadinanza su quelle che sono le problematiche della nostra città in termini di ambiente (in senso lato), dall’altro a progettare +insieme la nostra città per renderla più sostenibile. Il 20 ottobre, alle ore 19, al cinema Esedra, ci sarà il primo step, dove i comitati spiegheranno il loro punto di partenza e dove sono arrivati ad oggi. Ma sarà anche un’occasione per ascoltarci e confrontarci pubblicamente”.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione la Polizia Locale ha disposto le seguenti limitazioni al traffico:

1. dalle ore 5.00 alle ore 13.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di fermata sulla complanare di viale Einaudi, tratto compreso tra viale della Costituente e viale della Resistenza;

2. dalle ore 9.00, relativamente al passaggio del corteo, è istituito il divieto di transito sul seguente percorso: largo Giannella (raduno), lung.re sen. A. Di Crollalanza, piazzale IV Novembre, corso Cavour, via Carulli, piazza L. Di Savoia, sottovia Duca degli Abruzzi, via Capruzzi, viale Unità d’Italia, viale della Repubblica, largo 2 Giugno, viale della Costituente, complanare di viale Einaudi, viale della Resistenza, Parco 2 Giugno (arrivo).

