Un punto di riferimento per il paese. Esperienza, impegno e disponibilità nei confronti di tutti. Conosciuto come il “custode” della cappella di Santa Maria di Laureto, un luogo tanto caro ai colletortesi vicini e lontani. Che questo compleanno sia solo l’inizio di un altro anno pieno di felicità! Tanti auguri per i tuoi 80 anni!