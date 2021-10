Domenica 24 ottobre, la giornata conclusiva della 25ma edizione di Oltre le vette

Una giornata ricca di appuntamenti, da mattina a sera, tra il centro città e Villa Buzzati

Si concluderanno domenica 24 ottobre gli eventi del festival Oltre le vette – Metafore, uomini, luoghi della montagna, rassegna che ha preso il via il 30 settembre e che festeggia quest’anno la sua 25a edizione. Iniziata con un’ospite d’eccezione, Carlo Petrini, Oltre le vette si concluderà domenica sera con un altro personaggio di grande levatura, l’alpinista sudtirolese Hans Kammerlander.

Alle 21 al Teatro Comunale Kammerlander presenterà K2 – La montagna di tutte le montagne, una conferenza sulle sue salite su questa straordinaria cima himalayana.

Non era ancora intervenuto a Oltre le vette, Hans Kammerlander, forse unico tra i grandi alpinisti a cavallo del secolo a non aver ancora calcato il palco della rassegna bellunese. Le cronache delle sue imprese in Himalaya e sulle montagne del mondo hanno occupato infinite volte le pagine delle riviste specializzate, con tanti primati di velocità, altezza, concatenamenti, prime ascensioni o prime discese con gli sci. Per i suoi 25 anni la nostra rassegna ospita dunque questo grande personaggio, dopo averne in più occasioni

illustrato le gesta attraverso film o racconti dei compagni delle sue tante avventure sulle montagne del mondo.

Tema della serata sarà il K2, la cui cima di 8611 metri è stata raggiunta da Kammerlander soltanto al quinto tentativo e dalla quale ha iniziato la discesa con gli sci, prima di doversi fermare per la pessima visibilità e il grande pericolo. Ricordiamo che Kammerlander, tra l’altro, è stato il primo a scendere con gli sci dall’Everest (dopo averlo salito da solo e senza ossigeno in sole 16 ore e 45 minuti) e dal Nanga Parbat. Sarà una conferenza piena di tensione, ricca di immagini e di sequenze filmate, con spezzoni anche delle sue imprese altoatesine e sulle altre montagne, senza dimenticare la cultura e le persone che abitano ai piedi di questi giganti. Realtà e stupore, umanità ed emozioni: in una sola parola, 90 minuti di intrattenimento ai massimi livelli.

La serata è organizzata in collaborazione con Montura.

Nel corso della giornata però sono previsti altri importanti appuntamenti, a

partire dalle 11 quando, a Villa Buzzati, San Pellegrino si terrà una Matinée a

Villa Buzzati, con Antonella Morassutti e Sandro Del Duca.

Nella splendida cornice del giardino di Villa Buzzati il pubblico ascolterà una

selezione di racconti dedicati dal grande autore proprio a questi luoghi, la sua

casa natale, il bellissimo giardino e ispirati alla magica atmosfera che ancora

oggi, qui, si respira. Attraverso la voce dell’attrice, accompagnata dalle

musiche originali eseguite dal vivo da Sandro Del Duca il pubblico potrà

immergersi completamente in quel particolare mondo incantato tanto caro a

Dino Buzzati.

L’incontro sarà anche l’evento di chiusura della mostra fotografica Natura,

uomo, mistero – Visioni buzzatiane del Collettivo Meraki. realizzata in

collaborazione con l’Associazione culturale Villa Buzzati S. Pellegrino – Il

granaio. In caso di maltempo l’incontro si terrà in Sala Bianchi.

L’ultima delle tante presentazione di libri proposte da Oltre le vette 2021 si

terrà alle 18 in Sala “Bianchi” dove si parlerà del volume VAIA – Viaggio

consapevole dentro un disastro di Manuel Cicchetti (immagini) e Angelo

Miotto (testi), TMC editore. Il libro riproduce le immagini fotografiche

realizzate sulle Dolomiti nei giorni successivi alla tempesta Vaia, immagini che

stampate in grandissimo formato sono state esposte in diverse sedi, tra cui

Cortina, Milano e nell’edizione del 2019 di Oltre le vette. Il volume raccoglie

anche i testi che Angelo Miotto ha scritto per dare, per una volta, voce agli

alberi, soggetti straordinari e, per noi distratti, apparentemente silenziosi. Gli

autori dialogheranno con Marco Perale.

Dato il grande successo di pubblico della sua serata del 9 ottobre e la costante

presenza di visitatori alla mostra Donne di Terre estreme, allestita intorno alla

fontana di Piazza dei Martiri, la fotografa Caterina Borgato condurrà

domenica due visite guidate, una alle 11 una alle 16, alle oltre 40 immagini

della sua esposizione. I racconti di Caterina Borgato sui suoi viaggi e sulla

genesi delle immagini rendono infatti ancora più interessante la mostra,

realizzata in collaborazione con il Movimento Donne Impresa di Confartigianato

Belluno e l’azienda di abbigliamento tecnico Montura, per una visita davvero

coinvolgente. La partecipazione è libera, per motivi organizzativi è però gradita

la prenotazione sul sito www.oltrelevette.it

Continua intanto fino al 1° novembre la mostra delle tavolette votive realizzate

dagli artisti per PGR – Concorso d’arte per esorcizzare una pandemia. La

mostra è visitabile negli orari di apertura del museo e i visitatori hanno la

possibilità di votare per l’assegnazione del Premio del pubblico.

L’ingresso agli eventi è libero, con il rispetto delle norme sul COVID 19 e con

prenotazione obbligatoria secondo le seguenti modalità:

– collegarsi al sito www.oltrelevette.it, cliccare il pulsante in homepage

“PRENOTAZIONE EVENTI” e seguire le indicazioni di registrazione

– recarsi al Museo Fulcis in via Roma 18 a Belluno, negli orari di apertura

– recarsi direttamente sul luogo dell’evento 30 minuti prima dell’inizio, senza

garanzia di accesso in caso di posti già esauriti.

Si chiede di comunicare tempestivamente in caso di rinuncia alla prenotazione

tramite il canale già utilizzato. I dati raccolti saranno trattati nel rispetto della

normativa in materia di privacy

