Fiorentina-Cagliari, Franchi verso il tutto esaurito.

Il Cagliari si appresta a far visita alla Fiorentina per la nona giornata di campionato, e lo farà in un clima potenzialmente infuocato. Lo Stadio “Artemio Franchi”, infatti (che con la capienza al 75% sfiora i 30mila seggiolini disponibili) viaggia verso il tutto esaurito.

A contribuire alla vendita dei biglietti, anche un voucher di sette gare creato dalla società gigliata, per le ultime gare del 2021. In ogni caso i ticket vanno verso il soldout, con pochi settori che possono ancora su qualche posto disponibile.

