Fiorentina-Cagliari, Vlahovic vuole rompere il digiuno. Il serbo a secco per due partite: raramente non va in gol per tre gare di fila

Il Cagliari affronta la Fiorentina di Dusan Vlahovic, con l’attaccante serbo in cerca di riscatto dopo il digiuno che va avanti da due partite. Una rarità, per l’attaccante serbo, che da quando si è sbloccato alla dodicesima giornata dello scorso campionato (in realtà era il suo secondo gol) solo per due volte è rimasto a secco per tre match consecutivi.

Era successo nelle giornate 24-25-26, e nelle ultime tre della scorsa serie A. Rossoblù avvisati, Vlahovic vuole tornare a colpire.

L’articolo Fiorentina-Cagliari, Vlahovic vuole rompere il digiuno proviene da Cagliari News 24.