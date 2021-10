Graziani: «Contestazione a Vlahovic? Non farà bene alla Fiorentina, giocherà sotto pressione»

Le parole di Francesco Graziani sulla contestazione dei tifosi verso Vlahovic, prossimo avversario del Cagliari

Ai microfoni del Corriere dello Sport Francesco Graziani ha parlato della contestazione dei tifosi viola verso Dusan Vlahovic, prossimo avversario del Cagliari in campionato.

«La contestazione a Vlahovic non fa il bene della Fiorentina. Io tifoso della Fiorentina non mi sognerei mai di contestare un mio beniamino che dimostra dedizione ed entusiasmo. Peraltro uno dei giocatori più importanti della squadra. Costringerlo a giocare sotto una pressione del genere non fa il suo bene e soprattutto non fa il bene della squadra»

