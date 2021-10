Irregolarità e un addetto che controllava i green pass senza averlo: Casa Loca chiuso 30 giorni

Curno. La Questura di Bergamo ha emesso decreto di sospensione della licenza (ex articolo 100 TULPS) per 30 giorni nei confronti del Casa Loca di Curno in via Dalmine 10/a. Il provvedimento è stato notificato giovedì dalla Stazione Carabinieri di Curno.

Il provvedimento si è reso necessario in quanto nella notte del 16 ottobre a seguito di un controllo coordinato interforze da parte di personale dell’Arma dei Carabinieri di Curno e Ponte San Pietro unitamente a personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Bergamo, personale della Siae agenzia di Bergamo e Vigili del Fuoco di Bergamo, sono stati controllati all’interno dell’esercizio numerosi pregiudicati.

Sono state inoltre riscontrate numerose gravi irregolarità, di natura penale, amministrativa, tributaria e in tema di diritto del lavoro, che hanno portato anche al deferimento del titolare.

Al momento del controllo, si stava infatti svolgendo attività prevalente di ballo, che non è stata interrotta nemmeno in presenza dei Militari dell’Arma.

È stato inoltre appurato che uno degli addetti alla sicurezza, peraltro sprovvisto dei titoli necessari a svolgere tale attività, stava controllando il green pass agli avventori, essendone invece lui stesso sprovvisto.

Il Casa Loca aveva già dato in passato problemi di ordine pubblico ed era per questo motivo già stato colpito da analoghi provvedimenti di sospensione da parte del Questore di Bergamo, l’ultimo dei quali, comminato meno di tre mesi fa, a seguito dell’arresto di un avventore del locale trovato in possesso di un considerevole quantitativo di sostanza stupefacente.