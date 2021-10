Nuovi ambienti di apprendimento nelle scuole in montagna

Il 20 ottobre 2021 si è tenuta la prima delle due sessioni di formazione rivolte agli insegnanti relative al progetto “Ambienti di apprendimento innovativi” nella scuola dell’infanzia e primaria, cioè agli spazi e ai contesti in cui si svolge l’attività didattica. Vi partecipano una ventina di insegnanti delle scuole di Saint-Nicolas, Valsavarenche, Val di Rhêmes, Valgrisenche, Cogne, a cui se ne aggiungono altri provenienti dalle scuole di Arvier, Aymavilles, Introd e Villeneuve, delle Istituzioni scolastiche J.-B. Cerlogne e M.I. Viglino.

Il progetto IS2 – “Ambienti di apprendimento innovativi Grand-Paradis” fa parte della “Strategia dell’area Grand-Paradis”, nell’ambito della Strategia nazionale aree interne.

La formazione è mirata al progressivo utilizzo di spazi esterni nelle attività didattiche, in continuità con gli ambienti di apprendimento interni. Tale approccio favorisce un comportamento attivo dei bambini nel processo di apprendimento, sollecitando percezioni e competenze che ne favoriscono la crescita e lo sviluppo. Diverse esperienze hanno fatto significativi progressi in questo campo, in particolare in Danimarca e nei Paesi scandinavi, nonché in Germania o negli Stati Uniti, con la “outdoor education”.

Il progetto pedagogico, denominato “La scuola biofila e gli ambienti di apprendimento in Natura”, dopo le prime due occasioni formative sarà sviluppato in co-progettazione con gli insegnanti, che costruiranno i tempi, i percorsi e le strategie didattiche per l’integrazione degli spazi esterni nell’educazione della scuola primaria e dell’infanzia.

Le due sessioni formative per gli insegnanti si svolgono all’aperto, presso la scuola di Villeneuve. Il secondo appuntamento si terrà mercoledì 27 ottobre.

