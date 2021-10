Sampaoli: «Questo pareggio ci fa sperare per il futuro»

Al termine del match di Europa League il tecnico del Marsiglia Jorge Sampaoli ha commentato così il pareggio contro la Lazio

LAZIO MARSIGLIA – «È stata una bella partita: l’abbiamo preparata bene, contro una squadra molto forte che aveva appena battuto l’Inter. Siamo stati molto solidi, sereni, tranne a fine partita dove loro hanno spinto tanto. Abbiamo però anche avuto occasioni e questo pareggio ci fa ben sperare per il futuro. Stasera i difensori hanno dovuto affrontare uno dei migliori attaccanti del mondo. Avremmo potuto vincere la partita prima della fine, abbiamo avuto diverse situazioni chiare. Pau Lopez è migliorato molto dal suo infortunio, penso che sia un portiere che può portarci molto in futuro e siamo molto contenti della sua prestazione»

PARTITA CONTRO IL PSG – «Non lo so ancora, dipenderà dalla forma dei giocatori. Stasera stavamo giocando per qualificarci, quindi c’era molta intensità. Bisognerà vedere come si riprenderanno i giocatori, perché per questo tipo di partite servono tutti i giocatori al 100%»

