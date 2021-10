Servizio Civile con Garanzia Giovani: ancora 11 posizioni aperte a Bergamo

Sono ancora aperte 11 posizioni, riservate a giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti, che non studiano e non lavorano, nei progetti di Servizio Civile misura di Garanzia Giovani nella provincia di Bergamo.

Si tratta di un percorso di 12 mesi in cui, a fronte di un impegno di 25 ore settimanali presso una delle sedi di attuazione presenti nel capoluogo orobico e della provincia, si riceve un compenso mensile di 439,50 euro.

Le posizioni disponibili sono state pubblicate sul sito di Associazione Mosaico Aps . In particolare, i Comuni in cui i giovani possono prestare servizio sono Bergamo (due posizioni presso l’Università degli Studi), Palazzago, Piario (due posizioni), Ponte San Pietro, Calcio, Spirano, Verdellino e Grumello del Monte.

Sono previste ore dedicate alla formazione e al tutoraggio e può partecipare anche chi ha già partecipato ai bandi ordinari di Servizio Civile Nazionale o Universale purché non siano stati svolti in Garanzia Giovani.

Scopo della proposta è consentire ai giovani di approcciarsi e sperimentarsi in contesti lavorativi e di acquisire competenze professionali che possano facilitare il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Dall’homepage del sito di Mosaico è possibile accedere all’articolo con l’elenco delle posizioni per le quali è ancora possibile candidarsi e scaricare modulo di preadesione da restituire compilato.