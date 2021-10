Torna il bacio al Borgo di Termoli, riposizionato il cartello ‘Kiss me’

È stato riposizionato dopo pochi giorni il cartello romantico che invita a baciarsi di fianco al Castello Svevo, al Borgo vecchio di Termoli. Lo rende noto l’associazione Turismol.

“Con grande sorpresa dell’associazione termolese Turismol, il Comune di Termoli ed in particolar modo grazie all’Assessore al Turismo Michele Barile, ha riposizionato in così breve tempo il segnale “Kiss me” (completamente rifatto ex novo dal Comune) al Castello Svevo.

Qualche giorno fa a causa del forte vento di maestrale, il segnale era stato completamente spezzato. Si potrà così nuovamente tornare a baciarsi e a scattare i tanti e sempre più numerosi selfie che dal febbraio 2019, anno in cui si iniziò a promuovere il “bacio nel borgo”, sono ormai diventati un Must della nostra città”.

L’associazione Turismol aggiunge che sta pensando a “qualche nuova idea per celebrare il giorno di San Valentino e sono ben accette nuove idee scrivendo anche una email o contattando tramite social la Turismol su www.turismol.it. La Turismol ringrazia ancora di cuore il Comune termolese”.

foto del nuovo segnale scattata da Gabriella Tutolo