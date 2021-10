Vaccino, oltre il 92% dei bergamaschi con la prima dose: i dati Comune per Comune

Bergamo. Il 92,13% della popolazione target in provincia di Bergamo ha ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid: conclusa un’altra settimana di vaccinazioni, in Bergamasca sono ora 872.335 (su 946.806) i cittadini che hanno deciso di aderire alla campagna.

Poco meno di seimila le prime dosi somministrate tra il tardo pomeriggio di martedì 12 ottobre a quello di mercoledì 20: al momento sono 74.471 i bergamaschi che non si sono ancora sottoposti al vaccino, chi per ragioni cliniche e chi per scelta.

Il dato sulle seconde dosi è invece a quota 796.569, pari all’84,13% della popolazione vaccinabile: quasi 11.000 quelle somministrate nel periodo preso in esame.

Intanto in Lombardia ha aderito alla campagna il 91% della popolazione vaccinabile, con poco meno di 15,5 milioni di dosi somministrate in nove mesi: “Un risultato straordinario che dovrebbe convincere gli ultimi dubbiosi a un gesto di tutela e di rispetto della salute propria e della comunità – ha sottolineato la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti – La battaglia contro il Covid sta dando ottimi frutti, ma non possiamo ancora abbassare la guardia”.

Tutti i dati Comune per Comune

Scorri sulla mappa o cerca il Comune nel menù a tendina per scoprire i dati di prima e seconda dose del vaccino Covid e relative percentuali rispetto alla popolazione vaccinabile. I Comuni con un verde più intenso hanno vaccinato una percentuale più alta di persone con la prima dose.

var divElement = document.getElementById(‘viz1634747342881’); var vizElement = divElement.getElementsByTagName(‘object’)[0]; vizElement.style.width=’100%’;vizElement.style.height=(divElement.offsetWidth*0.75)+’px’; var scriptElement = document.createElement(‘script’); scriptElement.src = ‘https://public.tableau.com/javascripts/api/viz_v1.js’; vizElement.parentNode.insertBefore(scriptElement, vizElement);