Arredamont 2021. Presentato oggi il programma della 43ma edizione

Belluno, 22 ottobre 2021 – E’ stata presentata oggi a Palazzo Piloni la 43ma edizione di Arredamont, la mostra dell’arredare in montagna, un’esposizione completa e moderna dedicata all’arredamento, ai complementi, ai tessuti e all’oggettistica delle case di montagna. Sono intervenuti: Roberto Padrin, presidente della Provincia di Belluno, Gian Angelo Bellati, presidente Longarone Fiere Dolomiti, Ernesto Contessa, presidente CITA – Consociazione Italiana Tappezzieri Arredatori.

“Sabato 30 ottobre inaugureremo questa edizione di Arredamont con grande entusiasmo ed emozione. – ha detto il presidente della Provincia di Belluno e sindaco di Longarone, Roberto Padrin – Anche in virtù del fatto che siamo riusciti a far approvare il bilancio di Longarone Fiere Dolomiti in positivo. Ciò testimonia il duro lavoro intrapreso da tutti noi con grande dedizione e ci ha permesso di affrontare le sfide poste dalla nostra struttura. Quindi colgo l’occasione per ringraziare tutti per il prezioso contributo alla realizzazione di questa unica fiera della montagna”.

“Abbiamo organizzato Arredamont con grande entusiasmo – ha detto Gian Angelo Bellati, presidente di Longarone Fiere Dolomiti – e sempre con un certo spirito propositivo. Pur consapevoli che ogni manifestazione dopo il Covid porti con sé timori ed incertezze, non abbiamo mai perso la speranza e abbiamo lavorato sodo per Arredamont, fiera troppo importante e cara non solo a noi ma anche ai nostri visitatori. La passione per questo lavoro contraddistingue tutto il gruppo coinvolto nella progettazione e realizzazione delle nostre fiere post pandemia. Grazie anche alla preziosa collaborazione di Veneto Agricoltura siamo riusciti a realizzare Fiera e Festival Foreste che si è rivelato un grande successo con preziosi attori europei ed internazionali. L’internazionalità, infatti, è il carattere distintivo anche della nostra 43° edizione di Arredamont sempre più eccezionale e lo rivelano i nostri dati: 141 espositori diretti e 172 marchi aziendali, provenienti da 12 Regioni italiane e 6 Paesi esteri. È evidente che ci sia un grande interesse per la Fiera dell’arredare in montagna, unica vera fiera della montagna non solo in Italia, ma anche in Europa. Inoltre avremo preziosi momenti di formazione come i laboratori di Dolomiti Handmade e gli incontri di C.I.T.A – Consociazione italiana Tappezzieri Arredatori – oltre che Arte in Fiera Dolomiti e il C.F.S. – Centro per la formazione e la Sicurezza di Belluno. Prevediamo quindi 25.000 visitatori e un grande successo con una nuova Arredamont sempre più originale, internazionale, sicura ed accessibile”.

A chiudere il Presidente di CITA, Ernesto Contessa: “Arredamont per noi è una grande emozione, e non poterla realizzare l’anno scorso è stato davvero un grande dispiacere, ma dobbiamo cogliere gli insegnamenti di questa epoca storica pandemica con maggiore fiducia e riflessione su quelli che sono i valori dell’arte e della cultura e per questo abbiamo deciso di coinvolgere le scuole di interior design e architettura, per poter raccontare con l’animo dei giovani i capolavori e i progetti di design e tappezzeria. Porteremo grazie alla mostra il talento di preziosi artigiani e progetti di studenti selezionati che creeranno nuovi e originali manufatti. È fondamentale credere nella formazione per poter far nascere nuovi talentuosi designer in un’industria sempre più carente di personale qualificato a causa della fine della carriera delle generazioni degli anni 60 e 70. Noi come Associazione stiamo investendo nel potenziale dei giovani e per questo continuiamo ad inoltrare richieste alle scuole per preparare personale sempre più competente in questo settore”.

Il programma generale di Arredamont 2021

Sabato 30 ottobre

Ore 11.00 Area incontri Arredamont–Pad.D

Cerimonia di inaugurazione della 43a edizione di Arredamont – Mostra nazionale dell’arredare in montagna

Ore 15.00 Stand C.I.T.A Consociazione Italiana Tappezzieri Arredatori

Storia e arte della tappezzeria

Proiezione dell’intervista del Dott. Giancarlo Benevolo.

Curatore dei Musei Civici Arte Antica di Bologna, Docente e Ricercatore dell’Università degli Studi di Bologna.

Ore 16.00 Dolomiti HandMade – Area incontri Arredamont–Pad.D

Presentazione pannelli idee per creare e loro utilizzo con realizzazione di sfere delle collezioni Scottish e gnomo family. A cura di Tre civette sul comò

Domenica 31 ottobre

Ore 11.30 Stand C.I.T.A Consociazione Italiana Tappezzieri Arredatori

Orditi d’autore

Proiezione dell’intervista con Sabine Pretsch.

Direttrice Manifattura tessile Fondazione Lisio – Firenze

Ore 15.00 Stand C.I.T.A Consociazione Italiana Tappezzieri Arredatori

La Tessitura artistica su telaio a mano

Proiezione dell’intervista di Cristina Busnelli.

Artista tessile. Bassano del Grappa TV

Ore 15.00 Dolomiti HandMade – Area incontri Arredamont–Pad.D

Corso di tecniche di cucito utile e sartoriale di cucito

A cura di Macchine da cucire De Min

Ore 17.00 Dolomiti HandMade – Area incontri Arredamont–Pad.D

Creazione di utili ferma porta sempre della linea idee per creare natalizi e di montagna.

A cura di Tre civette sul comò

Lunedì 1° novembre

Ore 11.30 Stand C.I.T.A Consociazione Italiana Tappezzieri Arredatori

Tessiture storiche San Leucio Caserta

Proiezione dell’intervista del Dott. Gustavo Ascione

Presidente Rete Imprese Tessili San Leucio – Caserta

Ore 15.00 Stand C.I.T.A Consociazione Italiana Tappezzieri Arredatori

Il restauro Tessile

Proiezione dell’intervista della Dott.ssa Simonetta Giacomini.

Restauratrice d’arte tessile – Pordenone

Martedì 2 novembre

Ore 15.30 Dolomiti HandMade – Area incontri Arredamont–Pad.D

Pensiamo al Natale fuoriporta con materiali nuovi

A cura di Tre civette sul comò

Mercoledì 3 novembre

Ore 15.00 Dolomiti HandMade – Area incontri Arredamont–Pad.D

Corso di cucito creativo realizzazione di decorazioni per la casa

Gli gnomi montani

A cura di Macchine da cucire De Min

Giovedì 4 novembre

Ore 15.00 Area incontri Arredamont–Pad.D

Conferenza Stampa | Expo Dolomiti HoReCa 2022 – La fiera per l’accoglienza e la ristorazione in montagna

Venerdì 5 novembre

Ore 14.00 Area incontri Arredamont–Pad.D

Compositi: sistemi innovativi per il rinforzo strutturale di opere in legno

A cura del C.F.S. Centro per la Formazione e la Sicurezza di Belluno

Sabato 6 novembre

Ore 11.30 Stand C.I.T.A Consociazione Italiana Tappezzieri Arredatori

Come nasce un tessuto

Proiezione dell’intervista Dott. Ernest Karl Jorns

Docente e Textyle Designer – Firenze

Ore 15.00 Stand C.I.T.A Consociazione Italiana Tappezzieri Arredatori

Fiber Art

Proiezione dell’intervista con dott.ssa Gabriella Anedi

Galleria d’arte Fiber Art And – Milano

Ore 15.00 Dolomiti HandMade – Area incontri Arredamont–Pad.D

Incontro con la Sewcialist Sara Poiese per un corso pratico

di tecniche di cucito creativo e sartoriale.

A cura di Macchine da cucire De Min

Domenica 7 novembre

Ore 11.30 Stand C.I.T.A Consociazione Italiana Tappezzieri Arredatori

La tradizione tessile della Carnia, tesori nascosti da scoprire

Proiezione dell’intervista dott.ssa Carmen Romeo

Docente, ricercatrice e saggista – Fagagna, UD

Ore 15.00 Stand C.I.T.A Consociazione Italiana Tappezzieri Arredatori

Lezione di colore

Proiezione dell’intervista con la dott.ssa Renata Pompas

Textyle Design colore, studiosa, saggista, formatore – Milano

L’articolo Arredamont 2021. Presentato oggi il programma della 43ma edizione proviene da Bellunopress – Dolomiti.