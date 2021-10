Arte contemporanea, oggi nel quartiere Lido al via la Mostra Scaleni

Oggi 22 ottobre alle 19:00 inaugura la mostra di arte contemporanea Scaleni, presso Bacco e Tabacco nel quartiere Lido di Catanzaro. Zeus-Oczb (street artist, illustratiore e pittore figurativo), Urto (street artist e visual designer) e Sano (street artist e designer/calligrafo) sono i tre artisti che esporranno aprendo la strada al progetto “StArt & Coffee” dell’associazione “A Testa Alta”, che darà la possibilità ad artisti emergenti e non, di mettere in mostra le loro opere presso una sala del locale realizzata e allestita per l’occasione.

Diversi tra loro dal punto di vista poetico, stilistico e tecnico, fanno parte della stessa Crew e sono amici da sempre. È questo il legante, il catalizzatore che collega il trio. Uniti anche se diversi proprio come i lati di un triangolo scaleno.