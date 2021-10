Bari, bidone dell’olio come sella improvvisata sul monopattino: il genio del giorno a spasso per San Pasquale

Non è passato inosservato il monopattino elettrico “customizzato” con mezzi di fortuna. Stare in piedi per molto tempo può essere stancante e il genio del giorno, intercettato nei pressi del Politecnico di Bari, al quartiere San Pasquale, ha deciso di utilizzare come sella improvvisata un bidone di olio di semi di girasole, facendolo assomigliare più a uno scooter elettrico.

Tanti i curiosi che hanno colto l’attimo, immortalando la corsa del giovane alla guida del monopattino elettrico. Ma al netto della scena, per tanti divertente, resta la pericolosità delle modifiche apportate al mezzo, per il conducente, i pedoni e per gli altri automobilisti.

