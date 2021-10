Bergamo, il nuovo sistema di distribuzione dei sacchi un modello da esportare

Bergamo. Si è svolta nella giornata di giovedì 21 ottobre a Bergamo, alla presenza dell’amministratore delegato di Aprica Filippo Agazzi e dell’assessore all’ambiente del Comune Stefano Zenoni, la visita di una delegazione proveniente dalla città di Gijón nelle Asturie a nord della Spagna con l’intento di visionare i nuovi distributori dei sacchi codificati della raccolta differenziata al fine di esportare lo stesso sistema per un test pilota nell’ambito del progetto europeo Winpol.

L’ innovativa modalità di consegna dei sacchi tramite distributori automatici, 17 in tutto e collocati nei pressi di supermercati o di spazi molto frequentati, è entrata a regime dallo scorso 4 ottobre dopo un anno di sperimentazione ed è nata con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la raccolta differenziata, nonché di rendere più facile il ritiro dei sacchi, dato che possono essere prelevati nei giorni e negli orari più comodi per l’utente. A conferma di ciò i numeri: durante questo anno di sperimentazione infatti hanno ritirato i sacchi codificati 50.373 utenze domestiche pari all’ 88% e 6.752 utenze non domestiche pari al 70%.

La delegazione comprendeva il Presidente e tre tecnici della società Emulsa, società pubblica di raccolta rifiuti della città Gijon, oltre a un dirigente dell’area economia circolare e due tecnici dell’Agenzia Catalana dei rifiuti, il massimo organismo pubblico regolatorio spagnolo con un’esperienza pluriennale nell’innovazione in tema di raccolta rifiuti, e che ogni anno svolge attività di ricerca, formazione ai Comuni, ed eroga finanziamenti per l’innovazione soprattutto nel tema del miglioramento della raccolta differenziata.