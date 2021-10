Bracconaggio a Palosco, rarissimo falco pescatore ucciso a fucilate

Palosco. Ennesimo, grave episodio di bracconaggio. Nei giorni scorsi, la carcassa di un rarissimo falco pescatore è stata rinvenuta da un volontario Wwf nel territorio comunale di Palosco, all’interno del Parco Regionale fluviale Oglio Nord e consegnata dalla polizia provinciale al Centro di Recupero Animali Selvatici Wwf di Valpredina.

Il falco, una giovane femmina, presentava una ferita visibile all’altezza del petto ed era dotato di un anello recante il marchio del Museum Helsinki Finlad. Si presume, quindi, che proprio la Finlandia fosse il luogo di nidificazione e riproduzione di questo rapace.

Dalle analisi radiografiche effettuate dal personale del Cras Wwf di Valpredina, è emersa la presenza nel corpo dell’animale di un elevatissimo numero di pallini da caccia. Una segnalazione è stata inviata alla Polizia Provinciale e alla Procura di Bergamo per avviare le indagini volte ad individuare i responsabili.

“Si tratta di una ulteriore conferma di quanto sia grave la situazione in Lombardia, una Regione in cui quotidianamente vengono rilevate diffuse violazioni delle norme a tutela della fauna selvatica – spiega il Wwf -. Senza dimenticare che per un animale ritrovato molti altri sfuggono ai controlli: il numero reale di animali protetti che vengono uccisi illegalmente è sicuramente superiore a quello ufficiale.