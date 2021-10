Calcio giovanile. Il Pescara Calcio Academy fa tappa a Porto Empedocle

Ha fatto tappa, a Porto Empedocle, nella giornata di giovedì 21 ottobre, il Pescara Calcio Academy. L’accademia di una delle società più blasonate del calcio italiano che fino alla passata stagione militava nella serie cadetta, ma con lunghi trascorsi in Serie A.

Pescara calcio, che ha visto nascere e crescere, tra le sue file e sotto la guida del boemo Zdeněk Zeman, giovani calciatori, diventati a tutti gli effetti dei vari e propri campioni di levatura internazionale. Giovani, che oggi fanno le fortune della Nazionale di Calcio di Roberto Mancini, Campione d’Europa in carica. Lorenzo Insigne, Marco Verratti e Ciro Immobile, che oggi militano rispettivamente nel Napoli, Paris Saint Germain e Lazio.

Il Pescara calcio Academy, presente con il suo Project Manager Marco Arcese, ha fatto visita alla Scuola Calcio Trinacria del presidente Giovanni Castelli, affiliata da 2 anni proprio con il club abruzzese che nel 2019 ha dato vita ad un progetto che si pone l’obiettivo di promuovere e realizzare un nuovo ed ampio protocollo di lavoro che rivoluzioni il modo d’insegnare calcio.

Ma è stata anche l’occasione per chiedere ad Arcese di due ex calciatori ex Akragas, Luca Palmiero ed Andrea Di Grazia, che dopo il fallimento della società dei Templi sono stati anche tesserati del Pescara.

A seguire le interviste ad Arcese e Castelli, a cura di Gerlando D’Aleo.

