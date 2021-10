Calciomercato Cagliari: la Juve pensa alla cessione di Kaio Jorge. I rossoblu sono interessati al brasiliano classe 2002

Il primo gol alla Juve è arrivato con l’Under 23, ma Kaio Jorge sta piano piano entrando in condizione. Il brasiliano ha disputato una buona partita contro l’Albinoleffe, sbagliando il rigore ma risultando decisivo con il gol del pareggio a inizio ripresa.

Intanto, però, le valutazioni della dirigenza si proiettano già a gennaio. Possibile che il classe 2002 vada in prestito per trovare continuità (diversi club di Serie A lo vogliono, tra cui il Cagliari), ma Allegri starebbe ragionando sul trattenerlo e farlo sbocciare in casa. Riflessioni in corso: lo scrive JuventusNews24.com.

L’articolo Calciomercato Cagliari: la Juve pensa alla cessione di Kaio Jorge proviene da Cagliari News 24.