Dopo di Noi, il Garante dell’infanzia scrive all’assessore Leone

Facendo seguito ad una richiesta di intervento pervenuta dal presidente dell’Associazione ‘Dopo di noi’, Vincenzo Carlone, il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Basilicata, Vincenzo Giuliano, ha inviato una nota all’assessore alle Politiche della Persona.

“L’Associazione – scrive – lamenta la mancata stabilizzazione del servizio di odontoiatria speciale presso l’AOR S. Carlo di Potenza ai sensi della legge regionale n 31 del 2014. Inoltre l’Associazione sollecita l’acquisizione della Casa domotica per avviare un servizio per i disabili da attivare, come proposto con una co-progettazione già presentata tra la pubblica amministrazione e l’Associazione”.

Giuliano invita l’assessore Leone “ad attivare le misure necessarie per dare seguito a quanto esposto e segnalato”.