Esordienti Élite, Sporting Club Corigliano approda in finale regionale

Prosegue sotto i migliori auspici il cammino della squadra Esordienti élite dello Sporting Club Corigliano. La formazione di mister Le Pera, infatti, si è aggiudicato il mini girone a tre conquistando di diritto l’ultimo atto. Finale di categoria, a conclusione della stagione 2020-2021, che si disputerà al centro federale di Catanzaro sabato 30 ottobre contro la Segato Juve, vincitrice del proprio raggruppamento. Biancoverdi che vincendo l’ultimo match interno contro il Rosina per 3 a 1 hanno toccato quota cinque punti in classifica staccando il pass per la finalissima regionale e avendo la meglio rispetto a Rosina e Marca Cosenza. Compagine vincente formata da Stefani, Visciglia, Amato, Ferraro, Grisolia, Curatolo, Giovinazzo, Cassano, Olivieri, Pierro, Bartoletti, Ventri, Zuccaro, Sammarro, Infante, Caravetta, Foschi e Diodati.

Grande entusiasmo per il team di mister Le Pera che insieme ai propri ragazzi preparerà al meglio la prossima e decisiva gara: «Siamo contenti per aver centrato questo traguardo ma restiamo concentrati sul prossimo obiettivo. Ci attenderà un avversario di tutto rispetto e cercheremo di essere determinati per esprimere solo il meglio delle nostre potenzialità». Soddisfazione in tutto lo staff tecnico – dirigenziale di patron Fino che guarda con fiducia alla graduale ripresa dell’intero settore giovanile biancoverde. Prosegue spedita, in effetti, la preparazione atletica di tutte le altre squadre in vista della partenza dei rispettivi tornei juniores. Frattanto, sempre per la categoria Esordienti Élite, nelle prossime ore potrebbero giungere altre buone nuove negli ultimi atti del torneo Fair-Play.

Cristian Fiorentino