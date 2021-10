Finge di aver trovato un ordigno bellico, in realtà si trattava di un fumogeno cimelio del figlio

Una donna di 64 anni mercoledì 20 ottobre scorso ha allertato le forze dell’ordine dopo, a quanto dice, aver trovato in Baraggia un ordigno bellico. La Squadra Volante intervenuta per la segnalazione nota però che l’ogiva non aveva segni di deterioramento da intemperie, come ci si aspetta da un pezzo di metallo esposto alla pioggia … Leggi tutto L’articolo Finge di aver trovato…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it