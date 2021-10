Fiorentina, rebus dei tifosi: contestare o no Vlahovic?

Vlahovic è al centro delle polemiche dopo la decisione di non aver rinnovato con la Fiorentina: al Franchi sfida insidiosa contro il Cagliari

La sfida tra Fiorentina e Cagliari di domenica al Franchi si presenta come una gara colma di insidie. Il grande protagonista di queste settimane, Dusan Vlahovic, dovrà far fronte nuovamente all’ira dei tifosi (molti di più data l’apertura dal 75% e la presenza degli ultrà nuovamente in curva Fiesole) oppure ci sarò un tregua?

La società – secondo quanto riportato dall’edizione odierna di TuttoSport – avrebbe invitato la tifoseria a non abbassare i toni, proprio per far capire al giocatore la sua importanza. Intanto i rossoblù osservano la situazione per capire se trarne un effettivo vantaggio, anche per la serie di infortuni che ha colpito la Viola (l’ultimo firmato Pulgar per una distorsione alla caviglia sinistra)

