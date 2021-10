CAMPOBASSO – Giornata dantesca che Unimol dedica ai 700 anni della morte di Dante, mercoledì 27 ottobre. L’evento avrà luogo nell’aula Fermi della Biblioteca dell’Università, purtroppo, con posti limitati considerata la ristrettezza dell’aula; ci sarà la possibilità, però, di seguire l’intera giornata di studi interdisciplinari sulla piattaforma teams, cui si potrà accedere in maniera libera. La riunione si aprirà in automatico alle 9,15. Nel pomeriggio ci saranno solo due interventi rispetto ai previsti, quello del prof. Ferrari, uno dei massimi scienziati nel mondo per lo sviluppo di nanotecnologie.

LINK PER PARTECIPARE: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aveE9tmt9ZceLlMNRWwvD-SmDmaY4ko0v7LPCZdXbl2U1%40thread.tacv2/1631612259546?context=%7b%22Tid%22%3a%22e4b11ff2-487d-476c-b55e-322306f4153e%22%2c%22Oid%22%3a%223cd88394-bf25-4a90-9c1f-d6e4199c9e39%22%7d

L’articolo Giornata di studi interdisciplinari all’Unimol dedicata a Dante: ecco quando proviene da Molise News 24.