Green pass, anche in Sardegna boom di certificati medici fra i lavoratori

SASSARI. Tra venerdì 8 ottobre e lunedì 18 ottobre i lavoratori sardi in malattia sono più che raddoppiati. E lo stesso è successo nelle altre regioni italiane, come scrive anche il Corriere della Sera. Il clamoroso incremento dei certificati di malattia non sarebbe frutto del caso ma dell’entrata in vigore del green pass come strumento obbligatorio per l’accesso ai luoghi di lavoro. E la fredda spiegazione numerica non lascia scampo ai sostenitori della coincidenza.

