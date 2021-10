Keita Balde, giocatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al rapporto instaurato con Joao Pedro

Al Corriere dello Sport il giocatore del Cagliari Keita Balde ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al rapporto instaurato con il capitano Joao Pedro. Le sue parole.

JOAO PEDRO – «Ho messo un cioccolatino in testa a Joao domenica contro la Sampdoria ma lui aveva fatto un grande dribbling in casa della Lazio prima di darmi la palla per il gol. Adesso, però, tocca di nuovo a lui, magari domenica a Firenze».

L’articolo Keita ironico: «Ho messo un cioccolatino in testa a Joao Pedro domenica» proviene da Cagliari News 24.