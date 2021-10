Marcellinara, implementato il servizio di raccolta differenziata rifiuti

Inizia una nuova fase di implementazione del servizio di raccolta differenziata per il Comune di Marcellinara.

A partire da lunedì 25 ottobre, ed ogni giorno della settimana dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 (il lunedì e il giovedì pomeriggio anche dalle ore 15.00 alle ore 18.00) tutti gli utenti potranno ritirare, presso la Sede Comunale, i mastelli del nuovo sistema di raccolta differenziata, unitamente al kit di buste biodegradabili, per la raccolta della frazione umida.

“Dopo l’avvio del compostaggio domestico che ora vedrà le prime verifiche, il potenziamento del servizio di raccolta per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – ha spiegato il Sindaco Vittorio Scerbo – apriamo questa nuova fase che porterà, a breve, ad una implementazione del servizio, anche con modifiche del piano di raccolta raccogliendo le istanze pervenute dai cittadini, valutandole insieme al gestore del servizio di raccolta. Ci auguriamo – ha concluso il Sindaco Vittorio Scerbo – di consolidare e ulteriormente migliorare la percentuale di raccolta che oggi si attesta quasi vicino al 70%. C’è da compiere ora un passaggio di maggiore responsabilizzazione collettiva, in vista di un futuro compostaggio di comunità ed anche riciclo e recupero dei materiali, per una virtuosa economia circolare dei rifiuti sul nostro territorio”.

All’interno del nuovo mastello che sarà consegnato ai cittadini, a partire da lunedì, dovrà essere giornalmente conferito la tipologia di rifiuto così per come previsto dal calendario mensile di raccolta differenziata porta a porta.

L’idea centrale del progetto del Centro dell’Istmo, non a caso denominato “Differenziata Smart”, è quella di creare un meccanismo che consenta di registrare la quantità esatta di conferimenti e quindi premiare i cittadini più collaborativi e sollecitare quelli meno partecipativi mediante un sistema di ponderazione basato sul volume dei contenitori o delle buste. A tale scopo i nuovi mastelli sono dotati di apposito codice a barre che indentificherà il nucleo familiare. Con tale sistema sarà possibile attuare premialità per i cittadini più virtuosi, per sperimentare, tra i primi comuni calabresi, una tariffazione puntuale, legata alla quantità dei rifiuti conferiti da ciascun nucleo familiare.