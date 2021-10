Maze Runner – La Rivelazione, Peppermint o Ricomincio da te? La tv del 22 ottobre

Per la prima serata in tv, venerdì 22 ottobre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Tale e Quale Show”, condotto da Carlo Conti.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “The good doctor”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Non si piange sul latte versato”: la gravidanza di Lea impensierisce Sean, che si sente un po’ messo da parte. Park e Morgan, tra alti e bassi, continuano a vedersi, ma gli atteggiamenti di Morgan infastidiscono Park.

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 alle 21.25 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su Canale5 alle 21.40 l’appuntamento è con il “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

La7 alle 21.15 trasmetterà “Propaganda live”, condotto da Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Hammamet”; su Italia1 alle 21.20 “Peppermint – L’angelo della vendetta”; su Rai4 alle 21.20 “Maze Runner – La Rivelazione”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Ricomincio da te”; su Iris alle 20.55 “Ispettore Callaghan – Il caso scorpio è tuo!”; e su Italia2 alle 21.10 “Unfriended – Dark web”.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Art night – Tiepolo 4 – Tiepolo nero”. Dietro il celebrato artista di signori ricchi e potenti, laici ed ecclesiastici, c’è un Tiepolo privato, la cui grandezza è nell’intimità di un’arte che egli fa per se stesso.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset