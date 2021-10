Mazzarri, la Fiorentina da avversario: più volte solo contro il Cagliari. Il tecnico rossoblù ha sfidato 28 volte i viola in carriera

Due giorni a Fiorentina-Cagliari e Mazzari si appresta ad affrontare i viola per l’ennesima volta in carriera. Il tecnico rossoblù ha allenato contro i viola addirittura in 28 occasioni. Curiosità: solo contro il Cagliari, guarda il caso, ha giocato più spesso (trenta precedenti).

Il bilancio, però, non è esaltante: Mazzarri ha vinto solo sette volte contro i viola, con dieci sconfitte e undici pareggi. Ora farà 29 contro la Fiorentina, andando a meno uno… dai rossoblù.

