Nosotti: «Sarri perentorio sull’incompatibilità tra Luis Alberto e Milinkovic». Le parole del giornalista di Sky Sport sulla situazione biancoceleste

Il tema più caldo in casa Lazio, in queste ore, è indubbiamente quello della convivenza tra Luis Alberto e Milinkovic Savic. Marco Nosotti, giornalista di Sky Sport, ne ha parlato ai microfoni di Calcio News 24 nel corso di una lunga intervista, partendo proprio dalle parole di Sarri sull’incompatibilità dei due centrocampisti:

«Quando Sarri arriva a questo è perentorio, come quando disse con la Juve che Cristiano, Higuain e Dybala insieme non potevano giocare. Ci vuole un centravanti per Cristiano e Dybala, ma bisogna anche difendersi. Le due mezz’ali della Lazio, che sono state anche la forza del centrocampo a 5 di Simone Inzaghi, così fanno fatica, non riescono a fare le due fasi. C’è Akpa Akpro più di Cataldi a dare equilibrio. Ed è il limite della Lazio in questo momento, si è visto con il Bologna, erano sempre in ritardo ad accorciare. Credo che faranno benissimo là davanti ma Luis Alberto in fase offensiva è necessario e quell’altro ti copriva tanto. Questo credo sia il problema della Lazio oltre a una non grande profondità di rosa e poi dietro, se viene a mancare Acerbi, qualcosa salta perché non hai giocatori di qualità e di spessore».

