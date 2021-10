Omicidio Rafaschieri: 9 arresti nel clan Parisi-Palermiti. Coinvolto il comandante della Polizia Locale di Sammichele

Nove persone sono state arrestate all’alba di oggi a Bari perché ritenute responsabili a vario titolo dell’omicidio, aggravato dal metodo mafioso, del 24enne Michele Walter Rafaschieri e del tentato omicidio del fratello, Francesco Alessandro Rafaschieri, di 34 anni. A finire in manette, per mano degli agenti della Polizia di Stato, anche capi e affiliati al clan Parisi-Palermiti.

I fatti a loro contestati risalgono alla mattina del 24 settembre del 2018. In via Donato Menichella, all’altezza del cosiddetto ‘tondo’ di Carbonara, mentre viaggiavano a bordo di uno scooter, i fratelli Rafaschieri vennero raggiunti da diversi colpi di pistola sparati da due auto in corsa. Il più piccolo morì sul colpo, mentre l’altro rimase gravemente ferito.

I particolari dell’operazione saranno diffusi nel corso della mattinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Bari, ma stando a quanto si apprende tra le nove persone arrestate c’è anche il comandante della Polizia Locale di Sammichele, Domenico D’Arcangelo. Il comandante non sarebbe direttamente coinvolto nel delitto, ma avrebbe favorito l’attività di alcuni pregiudicati.

